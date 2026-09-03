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El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante el Foro de Madrid, una reunión de líderes conservadores latinoamericanos, en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, interviene durante el Foro de Madrid, una reunión de líderes conservadores latinoamericanos, en Santiago, el 3 de septiembre de 2026. (Javier TORRES / AFP)
/ JAVIER TORRES
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció este jueves que sancionará a aquellas empresas que exploten recursos naturales en las islas Malvinas, bajo ocupación británica y cuya soberanía reclama el país sudamericano, y que construirá una base militar en uno de los puntos continentales más cercanos al archipiélago del Atlántico sur.

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