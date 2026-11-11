El presidente de Argentina, Javier Milei, se mostró este miércoles conmovido al despedir al papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de que el Sumo Pontífice abordara el avión para continuar su viaje con rumbo al Perú.

El mandatario acompañó al Papa hasta la base de la escalerilla de la aeronave junto con los obispos presentes. Allí compartieron un breve intercambio, donde Milei le dedicó al Papa unas palabras y no pudo contener las lágrimas. Instantes antes de que se cerraran las puertas del avión, León XIV volvió a saludarlo, mientras el Presidente seguía la despedida con evidente emoción.

También lo saludaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros miembros del Gabinete.

El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en Ezeiza y lo despidió con mucha emoción después de cuatro días en el país. https://t.co/I67o80gcL9 — LA NACION (@LANACION) November 11, 2026

Durante la despedida, el Sumo Pontífice compartió unas breves palabras en sus redes sociales sobre el paso por el país.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como un casa. Por eso pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de nuestra señora de Luján. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!“.

Es la segunda vez que Milei se encuentra con León XIV. El primer encuentro había tenido lugar el pasado domingo, en el marco del primer día de la visita a la Argentina, cuando lo recibió en el Aeroparque Jorge Newbery, minutos después de que aterriza el avión que lo trasladó desde Uruguay. El jefe de Estado le estrechó la mano e intercambiaron algunas palabras antes de continuar con la ceremonia.

Allí también participaron Karina Milei y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien le brindó regalos y ofrendas. El Papa abrazó y bendijo a los fieles que se acercaron a su encuentro. Posteriormente formó parte de un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, donde fue acompañado por Quirno.

Luego, se trasladó a la Casa Rosada, donde tuvo la ceremonia oficial de bienvenida y estuvo en contacto con distintos integrantes del Gabinete. Más tarde, tuvo un encuentro a puertas cerradas con Milei. La jornada concluyó en el Palacio Libertad, donde el Presidente brindó un discurso y trató de “un profundo honor”, tanto para él como para “todos los argentinos”, la visita del Papa.

“Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”, expresó.

Y destacó: “Por eso, me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.

Además, recordó el legado del papa Francisco, a quien calificó como “el argentino más importante de la historia y el primer papa latinoamericano”. “Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para los fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia”, sostuvo.

Sobre el final de su discurso, reiteró que el pueblo argentino “es un pueblo de fe”. “Es una fe que nos lleva a vencer el mal con el bien, que conserva la esperanza en la adversidad y encuentra en la fortaleza el ánimo para volver a empezar. Por eso, la visita de Su Santidad, el papa León XIV, nos eleva espiritualmente a todos los argentinos”, dijo el jefe de Estado.

La multitudinaria misa en Luján

El último día de León XIV en la Argentina fue protagonizado por la misa frente a la Basílica de Luján, donde brindó un mensaje cargado de guiños locales y de menor tenor político. Se encontraba vestido con una casulla sacerdotal celeste y blanca con la imagen de la Virgen bordada.

En su discurso, pidió “generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”. “Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. Argentina, levántate y camina”, cerró.

En la misa, a donde llegó a bordo del papamóvil y tras un trayecto de unos 150 metros realizados a pie, recibió ofrendas que le entregaron una agricultora familiar, un referente de Cáritas, un educador popular, una familia de un barrio popular, una mujer indígena del pueblo Ava Guaraní, un joven en recuperación de adicciones, una persona afectada por un desastre natural, dos referentes comunitarias, una sobreviviente de trata, una trabajadora de la economía social y una cartonera.