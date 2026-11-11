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Resumen

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El Papa León XIV estrechando la mano del Presidente de Argentina, Javier Milei, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP).
El Papa León XIV estrechando la mano del Presidente de Argentina, Javier Milei, en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP).
/ SIMONE RISOLUTI
Por La Nación de Argentina, GDA

El presidente de Argentina, Javier Milei, se mostró este miércoles conmovido al despedir al papa León XIV en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de que el Sumo Pontífice abordara el avión para continuar su viaje con rumbo al Perú.

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