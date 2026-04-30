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Trabajadores de un sindicato marchan hacia la Plaza de Mayo durante una manifestación convocada por los sindicatos argentinos el 30 de abril de 2026, en contra del gobierno del presidente argentino Javier Milei. (Juan Mabromata / AFP)
Trabajadores de un sindicato marchan hacia la Plaza de Mayo durante una manifestación convocada por los sindicatos argentinos el 30 de abril de 2026, en contra del gobierno del presidente argentino Javier Milei. (Juan Mabromata / AFP)
/ JUAN MABROMATA
Por Agencia EFE

Los principales sindicatos de Argentina, nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), protestaron este jueves en Buenos Aires contra el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, al que le advirtieron que “se terminó la paciencia”, en una manifestación que convocó a miles de personas en la antesala de la conmemoración este viernes del Día Internacional de los Trabajadores.

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