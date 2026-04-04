Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia el discurso de agradecimiento tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Ludovika de Administración Pública de Budapest el 21 de marzo de 2026, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia el discurso de agradecimiento tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Ludovika de Administración Pública de Budapest el 21 de marzo de 2026, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Foto: Attila KISBENEDEK / AFP
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Agencia EFE

El presidente argentino, Javier Milei, afirmó este viernes que el Gobierno irá “hasta las últimas consecuencias” en el caso de la campaña de desinformación en medios argentinos llevada a cabo por una red rusa en colaboración con actores locales, divulgada en las últimas horas en medios argentinos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.