Milei tiene cinco días para responder a la Justicia por posteo sobre niño autista en redes

La Justicia argentina otorgó cinco días, a partir de este miércoles, al presidente del país, Javier Milei, para que responda por un comentario despectivo en la red social X sobre un conocido niño de 12 años con autismo, motivo por el que la familia del menor lo denunció por incitar discursos de odio.

A Milei se le notificó este miércoles que debe presentar un informe ante la Justicia Federal en el que explique el motivo de su posteo, informó el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez.

El fallo del juez federal de la ciudad de La Plata, Alberto Recondo, al que tuvo acceso EFE, avala el dictamen del fiscal Oscar Gutiérrez Eguía y señala que el presidente Milei compartió el pasado 1 de junio desde su cuenta oficial en la red social X -identificada con la tilde gris reservada a autoridades gubernamentales como jefes de Estado- una publicación de un tercero en contra del niño, al que añadió un comentario.

Según el abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, esa publicación fue parte de una campaña de hostigamiento impulsada por cuentas afines al oficialismo, que incluyó la difusión de información personal sobre el niño, Ian Moche, conocido por defender en los medios de comunicación y espacios públicos los derechos de las personas autistas, y su familia.

“El usuario me trató de mentiroso, me adjudicó ser parte de una operación antidemocrática y me acusó de ser un objeto o instrumento utilizado por Cristina Fernández y Sergio Massa”, consta en el documento judicial redactado desde la voz del propio Ian.

La demanda de la familia de Ian exige que el presidente elimine la publicación y se disculpe públicamente.

Un juez admite la queja de Ian Moche contra el presidente argentino al considerar que lo acusó de ser “ultrakirchnerista” desde una cuenta oficial. Foto: EFE/ Magda Gibelli

El fiscal argumentó que Milei usó su cuenta oficial y, por eso, consideró que era viable la participación de la Justicia dado que el comentario está fuera del ámbito institucional por tratarse de una opinión privada.

Tras conocerse el dictamen del fiscal, el abogado de la familia advirtió que esta actuación judicial “impacta directamente en el caso LIBRA”.

El caso LIBRA corresponde a la promoción que hizo Milei en la misma cuenta oficial de X el pasado 14 de febrero de una criptomoneda, que posteriormente terminó siendo un fiasco con importantes pérdidas para los inversores y un escándalo a nivel internacional.