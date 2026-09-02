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Resumen

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El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, pronuncia un discurso en Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. (Luis ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Por Agencia EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a arremeter este miércoles, al participar de un foro de ultraderecha, contra los periodistas, a los que acusó de mentir y ser “brutalmente deshonestos” y a quienes señaló por ser “de izquierda” y “desear” que a su Gobierno ultraliberal le vaya mal.

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