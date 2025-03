El presidente argentino, Javier Milei, volvió a negar este jueves la cifra de 30.000 desaparecidos en el país suramericano durante la última dictadura militar (1976-1983), denunció una “visión tuerta” de la historia e insistió sobre la necesidad de trabajar sobre una “memoria completa”.

“ Usted no puede construir nada sobre una mentira. Entonces, en tanto y en cuanto no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir ”, señaló el mandatario en alusión a la cifra de desaparecidos que sostienen los organismos de derechos humanos.

“Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira”, añadió Milei en declaraciones a la radio El Observador.

Tres días después de que decenas de miles de argentinos salieran a las calles en ocasión del 49 aniversario del golpe de Estado de 1976, el presidente insistió en que el número desaparecidos es de 8.753, basado en el informe de denuncias recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984, donde se aclara que la lista estaba abierta.

El presidente también hizo referencia a los dichos del exguerrillero Luis Labraña, que asegura desde hace años que la cifra de 30.000 desaparecidos fue sobredimensionada con el objetivo de recibir fondos para los familiares de las víctimas.

“No quieren cerrar el debate porque hay una mentira. O acaso Luis Labraña no dice que justamente inventaron el número para poder recibir fondos. Lo que quiero es la verdad, quiero la verdad”, expresó este jueves Milei.

Sí bien el mandatario condenó los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas durante la dictadura, destacó que “del otro lado (guerrillas) también hubo crímenes y también tienen que ser considerados como criminales”, y vinculó al peronismo con la violencia política en Argentina.

Como parte de esa “revisión histórica”, Milei resaltó su reciente pedido de desclasificación de documentos relacionados con la dictadura y el nazismo en Argentina.

Desde que asumió la Presidencia el 10 de diciembre de 2023, el líder ultraderechista ha denostado la lucha por la memoria, negado la cifra que sostienen las organizaciones, despedido cientos de empleados y desfinanciado entes estatales dedicados a investigar y asistir en la búsqueda de los desaparecidos.

El pasado lunes, coincidiendo con la multitudinaria manifestación en Buenos Aires por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el Ejecutivo difundió un video institucional en el que abogó por la “memoria completa”, negó la cifra de los 30.000 desaparecidos e hizo especial hincapié en el accionar de las guerrillas antes y durante el gobierno militar.