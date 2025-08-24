El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, saludan a sus partidarios en la plaza Lezama de Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2024. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana, la secretaria general de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, saludan a sus partidarios en la plaza Lezama de Buenos Aires, el 28 de septiembre de 2024. (Foto de LUIS ROBAYO / AFP)
/ LUIS ROBAYO
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Investigan supuesta corrupción en agencia de discapacidad que salpica a hermana de Milei
Resumen de la noticia por IA
Investigan supuesta corrupción en agencia de discapacidad que salpica a hermana de Milei

Investigan supuesta corrupción en agencia de discapacidad que salpica a hermana de Milei

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La justicia argentina realizó este viernes 16 allanamientos para recabar pruebas en el marco de una investigación por un supuesto caso de corrupción en la (Andis) en el que es señalada la hermana del presidente , informaron fuentes judiciales a la AFP.

La investigación se inició tras salir a la luz supuestos audios del extitular de la agencia Diego Spagnuolo, removido el jueves de su cargo, donde alude a sobornos y menciona a Karina Milei, secretaria de la Presidencia, entre otros altos funcionarios.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Gobierno de Milei interviene Agencia de Discapacidad tras escándalo por presuntos sobornos en Argentina

La veracidad de los audios aún no fue comprobada por la justicia, aunque fuentes de la causa señalaron bajo anonimato que hasta el momento no fueron desmentidos.

En ellos se advierte acerca de supuestos pedidos de sobornos en el área de Discapacidad y se involucra a Karina Milei y al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem.

Están choreando (robando), te podés hacer el boludo (tonto), pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”, se escucha decir a la voz atribuida al exfuncionario Spagnuolo en el audio que trascendió a la prensa.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón y se produce cuando el Congreso acaba de dejar sin efecto un veto de Milei a una ley que declara la emergencia en Discapacidad y dispone más fondos para el sector, un golpe político para el presidente y su pregonada motosierra.

También coincide con la campaña electoral para las elecciones legislativas el 26 de octubre, donde se evaluará el apoyo a la gestión del presidente ultraliberal.

Los allanamientos incluyeron una reconocida droguería a cuyo dueño se le secuestraron 266.000 dólares repartidos en sobres, según el diario local La Nación.

En los audios se menciona esa droguería, una de las principales proveedoras de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad, como una de las farmacéuticas que pagaba los presuntos sobornos.

También se decomisaron teléfonos celulares, computadoras, documentos sobre compras y licitaciones de medicamentos y otros dispositivos electrónicos para el análisis de la fiscalía que lleva adelante la investigación encabezada por el juez federal Sebastián Casanello.

MÁS INFORMACIÓN: Milei, Francella y un taquillazo: la batalla cultural del gobierno argentino salta a la pantalla grande con “Homo Argentum”

La justicia no ha ordenado ningún arresto ni trascendieron imputaciones en el marco del secreto de sumario.

Según la denuncia publicada en los medios, los audios aluden a que Karina Milei y Menem “habrían participado en un esquema de cobros y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos con afectación directa a los fondos públicos”, lo que de comprobarse constituye delitos de cohecho, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros.

El gobierno se ha mantenido en silencio respecto al caso.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC