Tribunal de Bolivia anula proceso penal contra Jeanine Áñez y ordena juicio de responsabilidades

El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto anuló este lunes un proceso ordinario y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina de por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en la zona de , de la ciudad de .

La decisión judicial responde a un recurso de “excepción de incompetencia” planteado por la defensa de Áñez (2019-2020) que solicitaba un juicio de responsabilidades ya que los hechos de 2019 sucedieron cuando ella cumplía sus funciones como presidenta del país.

Este tribunal de manera conjunta declara fundado el recurso de excepción de incompetencia”, declaró el presidente del tribunal, David Kasa.

Áñez cumple una sentencia de 10 años de prisión por otro caso llamado ‘golpe de Estado II’, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, pero también afronta al menos otros siete procesos en la justicia ordinaria.

Uno de ellos es el caso ‘Senkata’ en el que se la acusa de estar al frente, junto con jefes militares, de intervenciones militares que derivaron en muertes de 10 civiles después que asumió el poder, en noviembre de 2019 tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

