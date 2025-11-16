La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronuncia un discurso tras la publicación de los resultados de las elecciones. (Foto de Rodrigo ARANGUA / AFP).
La candidata presidencial chilena Jeannette Jara, de la coalición Unidad por Chile, pronuncia un discurso tras la publicación de los resultados de las elecciones.
Jeannette Jara: “Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo” en Chile
Jeannette Jara: “Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo” en Chile

Jeannette Jara: “Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo” en Chile

La izquierdista , que este domingo se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que es un país “con mucho futuro y esperanza” y pidió cuidar la democracia para no ponerla “en riesgo” de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, dijo Jara, que consiguió un 26,6 % de los votos, seguida de Kast, con el 24,25 %, con el 50 % de los sufragios escrutados.

Francisco Sanz
