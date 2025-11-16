Jeannette Jara: “Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo” en Chile

La izquierdista Jeannette Jara, que este domingo se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país “con mucho futuro y esperanza” y pidió cuidar la democracia para no ponerla “en riesgo” de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

“La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo”, dijo Jara, que consiguió un 26,6 % de los votos, seguida de Kast, con el 24,25 %, con el 50 % de los sufragios escrutados.

Información en desarrollo