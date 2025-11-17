“Jeannette Jara va a necesitar un milagro para ganar la segunda vuelta en Chile, pero ella es comunista y no cree en Dios”

La sorpresa fue el economista Franco Parisi, del Partido de la Gente, quien se ubicó tercero y dejó atrás tanto al ultraliberal Johannes Kaiser como a la representante de la derecha tradicional, Evelyn Matthei. Su desempeño, sumado al de Kast y Kaiser, consolidó un voto conservador que superó con holgura el 50% y que podría inclinar por completo el balotaje.

Para el politólogo chileno Patricio Navia, estos resultados no solo confirman que “a la izquierda nunca le fue tan mal”, sino que configuran un escenario en el que Jara llega debilitada, con la derecha unificada y con un Congreso que —por primera vez desde 1990— quedará bajo control opositor.

En conversación con El Comercio, Navia explica por qué la izquierda perdió su piso histórico, cómo la derecha quedó en posición de mayoría, por qué Jara necesitará votos de Parisi para tener una opción milagrosa y cómo el presidente Gabriel Boric ya estaría asumiendo la magnitud del revés.

— El resultado es más ajustado de lo que anticipaban los sondeos. ¿Cómo se explica que Jeannette Jara no haya superado el 30%?

Le fue muy mal a la izquierda. Se suponía que la izquierda iba a sacar más del 30% y tal vez en torno a un 35%; sacó menos de un 30%, apenas 26%, y eso significa que perdieron muchos diputados también de izquierda y muchos senadores de izquierda. Ahora, la derecha va a tener mayoría en ambas cámaras.Si realizamos una suma, más de un 50% de la gente votó por alguno de los tres candidatos que se definen claramente de derecha. Ahora, de sumarse los casi 20 puntos de Parisi, ya se tiene un 70% que votó por algún candidato que se define como a la derecha del gobierno actual.

— ¿Qué implica este resultado para la izquierda en el nuevo Congreso? ¿Se convertirán en una fuerza menor?

Sí. Por primera vez desde el retorno a la democracia en 1990, la derecha va a tener mayoría electa en ambas cámaras. De hecho, tienen una mayoría prueba de que pueden cambiar la Constitución. Es decir, si quieren, ahora pueden cambiar la Constitución.

— Este sería el porcentaje más bajo de la izquierda desde 1990. ¿Refleja un fuerte descontento con el gobierno?

Pues sí. Y eso un poco más. No es solo un castigo al gobierno, sino que es un castigo muy, muy duro al gobierno. A la izquierda nunca le fue tan mal como en esta elección. Eso significa que mucha gente que antes votaba de izquierda dejó de votar por la izquierda y se suponía que la izquierda tenía un piso de 33, 35%, un tercio de los electores, y ahora está más cerca de un cuarto. Es una paliza de proporciones.Yo creo que ni siquiera los más optimistas de derecha hace un par de semanas te habrían dicho que esperaban tal resultado. Es una barbaridad.

— Jara denunció una campaña contra Matthei —que terminó quinta— y saludó a Nicchols, Enríquez-Ominami y Artés. ¿Es una estrategia para atraer a sus electores?

Sí, pero esas son un poquito migajas. Si sumas a Nicchols, Enríquez y Artés, tienes un 3% de los votos. Bueno, eso no te alcanza. Y después, aún si sumas a Matthei, pues tienes el 14%.Debería ir por los votos de Franco Parisi. Ahora, los votos de Matthei son también votos de derecha, de una moderada, pero de derecha. Yo creo que ella se equivocó en su discurso. Tendría que haber ido a buscar los votos de Parisi, que los va a necesitar para ganar.Después, Parisi fue muy crítico con la derecha, pero también con el oficialismo. Jeannette Jara va a necesitar un milagro y un poquito más para ganar la segunda vuelta.

— Anoche Parisi no dio señales de apoyo ni para Jara ni para Kast. ¿Qué rol tendrá en la segunda vuelta?

Ahora Franco Parisi no ganó ningún escaño en el Senado, ganó algunos en la Cámara, pero el resto de la derecha tiene mayoría en la Cámara sin los votos de Parisi. Entonces, el valor de Parisi es bastante menor porque la derecha puede gobernar sin él en la Cámara y probablemente Parisi no quiere asociarse con la izquierda.No creo que Parisi llame a votar ni por Kast ni por Jara, pero Kast está tranquilo con eso. Jara es la que necesita todos los votos de Parisi para ser más competitiva, pero aún con todos los votos de él no le alcanza.Los tres candidatos que se llaman a sí mismos de derecha sumaron 51,5%. Entonces, Jara necesitaba convencer a algunos de los que votaron por Matthei, lo que va a ser difícil. Claramente los que votaron por Kaiser la odian. Está muy, muy difícil para Jara. Necesita un milagro, pero ella es comunista y no cree en Dios.

— La derecha, que llegó fragmentada a la primera vuelta, parece unirse ahora. ¿Qué tan cuesta arriba queda la segunda vuelta para Jara?Pensando en un camino para que Jara pueda ganar, debería primero no solo renunciar al Partido Comunista, sino llamar a la abolición del Partido Comunista, pedir el exilio del presidente Gabriel Boric y, no sé, declararse seguidora de Milton Friedman y de Pinochet. O sea, está un poco difícil y creo que ni aún así le alcanza.

— El presidente Boric felicitó a Jara y Kast y tuvo un tono menos intervencionista. ¿Qué lectura hace de ese cambio?

Sí. Yo creo que Boric ya está dando la señal de que acepta que pues ya esta elección ya se perdió. En este momento Chile está discutiendo la ley de presupuestos, que la tienen que aprobar antes del 30 de noviembre.Ahora, Boric debe estar pensando más bien en cómo evitar el descalabro en la ley de presupuestos para lograr que pase la reforma que él quiere, porque probablemente este lunes Kast y la derecha van a pedir algunos cambios en esta ley diciendo: “Mira, el próximo año nosotros vamos a ser gobierno, así que queremos que estas sean las prioridades”.

— ¿El giro hacia la derecha responde a que la seguridad pesa más para los electores?

Sí, yo creo que esa parte es cierta, pero creo que también hay una advertencia aquí para José Antonio Kast. Él sacó uno de cada cuatro votos en Chile, entonces probablemente va a ganar la segunda vuelta, pero no se debería olvidar que tres de cada cuatro personas preferían a otro candidato para la presidencia.Entonces, Kast necesita ampliar su base para ser un gobierno que represente a todas esas opciones distintas de derecha, y eso es un desafío que él no debería olvidar porque, si no, va a volver demasiado pronto a un 20% de apoyo.

