“Jeannette Jara va a necesitar un milagro para ganar la segunda vuelta en Chile, pero ella es comunista y no cree en Dios”
Tras una primera vuelta marcada por un revés histórico para la izquierda, la comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán la Presidencia de Chile el próximo 14 de diciembre. Jara, candidata de la coalición oficialista Unidad por Chile, obtuvo en la primera vuelta del domingo 26,76% de los votos; mientras que Kast, del Partido Republicano, alcanzó 23,97%, según el conteo oficial del Servicio Electoral.

