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Resumen

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Fotografía de archivo de un agente del Departamento Estadounidense Antidroga, (DEA). Foto: EFE/Ronda Churchill
Fotografía de archivo de un agente del Departamento Estadounidense Antidroga, (DEA). Foto: EFE/Ronda Churchill
Por Agencia AFP

El jefe de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos elogió el miércoles la estrategia argentina de combate al narcotráfico al decir que es un “modelo para la región”, en el marco de una cumbre de delegados antinarcóticos de más de cien países en Buenos Aires.

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