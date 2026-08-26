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El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, a su llegada a Bogotá, Colombia, el 26 de agosto de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos / X @Southcom)
El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, a su llegada a Bogotá, Colombia, el 26 de agosto de 2026. (Comando Sur de Estados Unidos / X @Southcom)
Por Agencia AFP

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita el miércoles Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella, flamante aliado de Donald Trump en su estrategia contra el narcotráfico en Latinoamérica.

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