El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita el miércoles Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella, flamante aliado de Donald Trump en su estrategia contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El mandatario colombiano, en el poder desde el 7 de agosto, promete atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes con la ayuda de Washington.

A stronger alliance for a safer region. #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan arrives in Colombia to meet with the nation’s new military leaders to discuss joint efforts to combat narco-terrorists and strengthen the U.S.-Colombia security partnership. Colombia, the newest… pic.twitter.com/eKsDnKbJsb — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

MIRA AQUÍ: Presidente de Colombia ordena deportaciones de migrantes irregulares

Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció el miércoles la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, “para reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas”.

Colombia “es un socio de larga data en la lucha contra los cárteles y un líder vital en la seguridad regional”, agregó el comando, que desde Florida coordina las operaciones militares de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

De la Espriella celebró más temprano la ceremonia de ascenso de la nueva cúpula compuesta por algunos militares retirados durante el gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

Petro hizo un fuerte recambio en los altos mandos de las fuerzas militares y promovió una política de paz para negociar el desarme de los principales grupos armados ilegales del país.

De la Espriella llegó al poder con la promesa de romper esos diálogos y fortalecer a las fuerzas militares de la mano de Estados Unidos tras los constantes choques entre Petro y Trump.

MÁS INFORMACIÓN: Presidente de Colombia anuncia inicio de la reconstrucción de zonas dañadas por terremoto

El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

El general Donovan visitó este año Guatemala, Ecuador y Venezuela, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y la normalización de las relaciones diplomáticas.

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno ultraderechista de Colombia negó el miércoles 12 de agosto los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por "consideraciones ideológicas". (AFP)

SOBRE EL AUTOR