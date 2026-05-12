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Esta foto de archivo, obtenida el 10 de julio de 2019 por cortesía del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, muestra a Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes sexuales del 25 de julio de 2013. (AFP).
Esta foto de archivo, obtenida el 10 de julio de 2019 por cortesía del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, muestra a Jeffrey Epstein en un folleto sobre delincuentes sexuales del 25 de julio de 2013. (AFP).
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Por Agencia AFP

Una corte de Colombia ordenó a la autoridad migratoria que libere información sobre los viajes a ese país del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein y de su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, según una sentencia conocida el lunes.

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