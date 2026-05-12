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Esta foto, sin fecha, obtenida el 11 de julio de 2019 por cortesía del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein. (AFP).
Esta foto, sin fecha, obtenida el 11 de julio de 2019 por cortesía del Registro de Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York, muestra a Jeffrey Epstein. (AFP).
Por Agencia AFP

La autoridad migratoria colombiana reveló este martes que el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein estuvo en Colombia en 2002 durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana.

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