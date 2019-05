Trasladan a Santrich a una clínica por "alteración del estado de conciencia"

Bogotá. Las autoridades colombianas trasladaron a una clínica de Bogotá por "alteración del estado de conciencia" al exlíder guerrillero Jesús Santrich, quien ayer fue recapturado segundos después de salir de prisión, informó este sábado el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La institución detalló en un comunicado que realizó una valoración de la salud de Santrich y encontró "al examinado con heridas suturadas a nivel de miembros superiores", así como con "alteración del estado de conciencia y signos neurológicos positivos", por lo que fue llevado a un centro médico.

►Ex líder de las FARC Jesús Santrich es recapturado a su salida de prisión | FOTOS



►Colombia: Justicia decide no extraditar a Jesús Santrich a EE.UU. y ordena su libertad



►Renuncia el fiscal general de Colombia por decisión de no extraditar a Jesús Santrich



El ex líder guerrillero fue trasladado a la clínica desde el búnker de la Fiscalía, a donde había sido llevado ayer desde la cárcel La Picota, de Bogotá, tras ser recapturado segundos después de salir de esa prisión, en la que estuvo detenido 13 meses por solicitud de EE.UU. que lo pidió en extradición por narcotráfico.

Antes de ser dejado en libertad y luego recapturado, el partido político FARC, surgido de la antigua guerrilla, denunció que Santrich estaba herido y que corría peligro de muerte.

No obstante, el general William Ruiz, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), encargado de la administración de La Picota, precisó que "en horas de la mañana Seuxis Paucias Hernández se autolesionó levemente los brazos".

El ex guerrillero, que tiene problemas de visión, salió de la cárcel en una silla de ruedas y rodeado por agentes del Inpec, la Fiscalía y la Policía en cumplimiento de una orden de "libertad inmediata" librada hace dos días por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que le concedió la garantía de no extradición por no contar con pruebas suficientes del caso.

Sin embargo, nada más traspasar la puerta principal, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía volvieron a detenerlo y lo devolvieron a La Picota desde donde minutos después fue sacado en un helicóptero de la Policía que lo condujo al búnker de la Fiscalía.

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía colombiana acatando un pedido de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU. por narcotráfico, delito que, según la denuncia, cometió después de la firma de la paz.

En caso de que esa denuncia sea cierta, el caso de Santrich quedaría en manos de la justicia ordinaria.

El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, convocó para esta tarde en Bogotá una reunión de ex comandantes de la antigua guerrilla para analizar el futuro del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.

Fuente: EFE