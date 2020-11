El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los pocos jefes de Estado del mundo que no han felicitado al demócrata Joe Biden por su victoria electoral en Estados Unidos, le preguntó con ironía este jueves a un simpatizante: “Pero, ¿ya acabó, ya terminaron las elecciones?”.

El mandatario, llamado el “Trump tropical” por su alineamiento con el actual presidente republicano, se refirió el martes, sin mencionarlo, a Biden, cuando le advirtió que Brasil tiene “pólvora”, en alusión a declaraciones del demócrata durante la campaña en las que amenazó al gobierno brasileño con “consecuencias económicas significativas” si continúa deforestando la Amazonía.

“Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos”, declaró.

El lunes, el vicepresidente Hamilton Mourao dijo que Bolsonaro está esperando a que termine el “embrollo”, en referencia a las denuncias de Donald Trump sobre el resultado electoral, y felicitará “en su momento” a “quien sea electo” presidente de Estados Unidos.

Trump se niega a reconocer el triunfo de su rival, anunciado el sábado, denuncia sin aportar pruebas que hubo fraude a favor del demócrata e impulsa la avalancha de demandas judiciales que el Partido Republicano ha presentado para impugnar la votación.

