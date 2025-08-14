Chile: ultraderechista Kaiser inscribe su candidatura para presidenciales de noviembre

El diputado ultraderechista Johannes Kaiser, líder del Partido Nacional Libertario (PNL), inscribió este jueves su candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarán en Chile el próximo 16 de noviembre.

“De la mano del entusiasmo de nuestra gente, pavimentamos el camino a un proyecto político que ofrece recuperar la seguridad, controlar la frontera, expulsar a cientos de miles de inmigrantes ilegales y transformar a Chile en el mejor país del mundo para formar una familia”, señaló Kaiser a las puertas del Servicio Electoral (Servel).

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Defensor de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y seguidor del presidente estadounidense, Donald Trump, y del argentino, Javier Milei, Kaiser es partidario de bajar impuestos, reducir al mínimo el tamaño del Estado, endurecer las políticas migratorias y enfrentar la Agenda 2030 de la ONU y el llamado “wokismo”.

El mes pasado protagonizó una gran polémica cuando en una entrevista en el canal chileno Mega dijo que apoyaría un nuevo golpe de Estado y que proscribiría al Partido Comunista, la formación en donde milita Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric y la candidata única presidencial de la izquierda y la centro-izquierda para los comicios de noviembre.

Kaiser irrumpió con fuerza en las encuestas a inicios de año, llegando a estar varias semanas en segundo lugar, por encima incluso del ultraderechista José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y quien competirá por tercera vez por la Presidencia chilena.





Desde hace unos meses, sin embargo, ha ido perdido apoyo -hoy en día aparece en quinta posición, con entre un 4 % y un 5 % de apoyo- y se especulaba con la posibilidad de que descartara su candidatura presidencial y se integrase en la de Kast, que hoy lidera todos lo sondeos.

Caracterizado por su estilo bronco, Kaiser era un desconocido hasta la ola de protestas de 2019, cuando empezó a cosechar fama con su canal de Youtube, donde llegó a cuestionar el voto femenino y a mofarse de las víctimas de la dictadura.

Tras vivir varios años en el extranjero, en 2021 se presentó como diputado por el Partido Republicano de Kast, pero renunció a la formación política en 2024 alegando “incompatibilidades” y desde entonces funciona como independiente en la Cámara.

El pasado enero, fundó el Partido Nacional Libertario con el que concurrirá a los comicios y competirá, además de contra Kast y Jara, contra la candidata de la derecha tradicional Evelyn Mathhei y el populista Franco Parisi, quienes tienen que inscribir sus candidaturas antes de la medianoche del lunes.