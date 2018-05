El periodista nicaragüense Jonathan Castro renunció al canal 100 % Noticias, crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, porque se está "jugando la vida" y la seguridad de su familia en medio de la crisis que atraviesa Nicaragua y que se ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, informó el jueves ese medio.

"El colectivo de 100 % Noticias lamenta la renuncia inmediata que presentó nuestro ex compañero de trabajo Jonathan Castro aduciendo que fue por temor a su vida y la de su familia ante amenazas de muerte por parte del Gobierno que lo obligaron hasta cambiar su nombre en su perfil de Facebook", indicó ese canal televisivo en una declaración pública.

100 % Noticias compartió la carta de renuncia del periodista, así como algunas publicaciones donde denuncia las amenazas de muerte en su contra.

"Mil gracias por todo, ustedes han sido una familia para mí y tal vez yo ahora no pague de mejor manera las consideraciones, el amor y el cariño que me tuvieron estos 12 años", escribió Castro en su carta de renuncia inmediata e irrevocable.

"Crecí mucho, pero llegó la hora de decidir. Espero me comprendan, me estoy jugando la vida y la seguridad de mi familia. Perdónenme", advirtió.

"Hoy solo siento un profundo dolor. No me juzguen, tengo mis motivos. Y saben bien de lo que hablo. Dios me de fortaleza para soportar lo que viene", continuó.

En una de sus publicaciones en su red social Castro escribió: "Salgo de mi casa sin saber si volveré a ver a los que amo, pero regreso a mi hogar con la satisfacción del deber cumplido".

El canal 100 % Noticias fue sacado del aire durante el inicio de la crisis durante seis días y sus representantes acusaron al Gobierno por dicha acción, supuestamente por transmitir los brotes de violencia de grupos que se oponían entonces a las nuevas medidas de seguridad social en el país.

El director del canal 100 % Noticias, Miguel Mora, denunció que simpatizantes sandinistas rompieron ayer uno de los vidrios de las instalaciones de esa estación televisiva tras una concentración de apoyo al presidente Daniel Ortega y mostraron imágenes de ese ataque.

Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 108 muertos desde el 18 de abril, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega comenzaron en abril por unas fallidas reformas a la seguridad social, y se acentuaron como consecuencia de los asesinatos durante las manifestaciones.

Fuente: EFE