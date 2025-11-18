El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel, a su llegada a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el 10 de noviembre de 2025. (X @DanielNoboaok / EFE)
El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas Espinel, a su llegada a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena, el 10 de noviembre de 2025. (X @DanielNoboaok / EFE)
/ @DanielNoboaOk
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Exvicepresidente Glas se enfrenta a trato inhumano en nueva cárcel de Noboa, según abogada
Resumen de la noticia por IA
Exvicepresidente Glas se enfrenta a trato inhumano en nueva cárcel de Noboa, según abogada

Exvicepresidente Glas se enfrenta a trato inhumano en nueva cárcel de Noboa, según abogada

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El exvicepresidente correísta se enfrenta a “estándar mínimo de humanidad” en la nueva cárcel emblema del presidente , a la que fue trasladado la semana pasada, según dijo este martes su abogada, Sonia Vera.

Hoy me reuní telemáticamente con Jorge Glas, lo encontré extremadamente debilitado, angustiado y con una resignación que golpea. Lo que está viviendo no es una detención, es un escenario de deterioro acelerado, incompatible con la vida y con cualquier estándar mínimo de humanidad”, señaló la jurista en su cuenta de la red social X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Ecuador dijo “No” a las reformas de Noboa: ¿qué significa el resultado del referéndum y qué escenarios abren?

Vera indicó que el exvicepresidente le había contado que “no tiene agua para beber”, que “está encerrado veinticuatro horas al día”, que “duerme sobre un material caliente y antihigiénico”, y que “lleva ocho días con la misma ropa”.

Además, que estaría “pasando hambre” y que “le cambian y combinan medicamentos sin criterio, sin su historia clínica, sin evaluación, sin supervisión”.

En un momento, con la voz quebrada, dijo: ‘Estaba mejor en La Roca’”, escribió la abogada, en referencia a la que hasta la semana pasada era la prisión de máxima seguridad de Ecuador, en donde Glas permanecía desde 2024, cuando fue detenido en el asalto ordenado por Noboa a la Embajada de México en Quito para sacarlo a la fuerza, cuando ya había recibido asilo, lo que provocó el rompimiento de las relaciones entre ambos países.

Pero días antes del decisivo referéndum que perdió, Noboa ordenó el traslado a la nueva cárcel de los 300 presos “más peligrosos”, entre los que estaba Glas, pese a que la construcción del centro penitenciario aún está en un 40 %.

MÁS INFORMACIÓN: El exvicepresidente Jorge Glas, entre los 300 reos trasladados a nueva cárcel de Ecuador

La abogada señaló que ese supuesto trato que recibe el exvicepresidente “significa un incumplimiento deliberado de una decisión internacional”, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó a inicios de noviembre medidas cautelares a su favor, y ordenó al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental.

Afirmo con absoluta responsabilidad profesional (que) Jorge está en riesgo vital inmediato. Debe ser hospitalizado de forma urgente. Cada día adicional profundiza un daño que pronto será irreversible”, añadió.

Glas fue uno de los hombres fuertes del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007 - 2017) y sobre él pesan actualmente tres condenas por delitos de corrupción.

VIDEO RECOMENDADO

De la base militar de Estados Unidos en Manta sólo quedan habitaciones vacías sin ventanas, polvo y maleza. El eventual regreso de un destacamento similar divide a los ecuatorianos entre el desafío de enfrentar al narco y el temor de reabrir viejas heridas tras denuncias de abusos. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC