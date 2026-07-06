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Resumen

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El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña en Bogotá, el 6 de mayo de 2026. (Sergio Yate / AFP)
El candidato presidencial de derecha de Colombia, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se dirige a sus seguidores durante un mitin de campaña en Bogotá, el 6 de mayo de 2026. (Sergio Yate / AFP)
/ SERGIO YATE
Por Agencia AFP

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, designó el lunes como ministro de Defensa al general retirado Jorge Eduardo Mora, quien fue separado del servicio activo por orden del mandatario Gustavo Petro al inicio de su gobierno hace cuatro años.

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