El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso al celebrar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Santiago el 14 de diciembre de 2025.
EITAN ABRAMOVICH
Agencia EFE
Agencia EFE

Kast agradece a Dios la victoria y promete "restablecer el respeto a la ley" en Chile
El presidente electo de Chile, el conservador José Antonio Kast, agradeció a Dios su aplastante triunfo en las elecciones de este domingo y le pidió “templanza y fortaleza para estar a la altura”, al tiempo que prometió “restablecer el respeto a la ley” en el país.

Noticia en desarrollo

