Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa, el 7 de marzo de 2026, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa, el 7 de marzo de 2026, en Santiago (Chile). EFE/ Ailen Díaz
Por Agencia EFE

El nuevo presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció este sábado un proyecto de ley que incluye varias medidas para combatir la delincuencia y dinamizar la economía, entre ellas la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda o la reducción del impuesto para las empresas del 27 % al 23 %.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.