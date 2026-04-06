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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en la embajada de Chile en Argentina este lunes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Adán González
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante una rueda de prensa en la embajada de Chile en Argentina este lunes, en Buenos Aires (Argentina). Foto: EFE/ Adán González
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes en Buenos Aires que su Gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas” y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se vayan del país de manera voluntaria.

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