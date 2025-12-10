José Antonio Kast apoya indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos en Chile

El favorito para convertirse en el presidente electo de Chile el próximo domingo, José Antonio Kast, dijo el martes que apoya reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el último debate con la izquierdista Jeannette Jara.

Legisladores de derecha impulsan en el Congreso un proyecto de ley para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 80 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a agentes presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

El ultraderechista Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%. Aunque perdió la elección del 16 de noviembre frente a Jara, una militante comunista moderada que representa a la coalición de centro-izquierda, ha recabado el apoyo de varios otros candidatos de derecha para el balotaje del próximo domingo.

El exdiputado de 59 años aseguró que algunos agentes condenados “están bien presos”, pero se mostró abierto a revisar algunos casos.

Si “ un joven de 18 años estaba cumpliendo el servicio y estaba de guardia (...) ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Me parece que ahí uno pudiera revisarlo ”, afirmó.

Ella es una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido y él un ultraderechista con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán en un balotaje la presidencia de Chile el 14 de diciembre. (AFP)

“Pero para ellos es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel”, añadió en referencia a la izquierda. “Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata”.

Kast es un férreo admirador de Pinochet, pero evitó referirse a posibles indultos durante la campaña. Jara, en tanto, descartó cualquier tipo de indulto en un eventual gobierno.

La iniciativa es interpretada desde el oficialismo como una estrategia para liberar a violadores de derechos humanos.

“La extrema derecha busca sacar de las cárceles a criminales”, dijo el martes a la prensa la vocera de gobierno Camila Vallejo.

La ministra indicó que promover “la liberación de los victimarios, solo por ser viejitos (...) es ofensivo, es escandaloso, es aberrante”.

“Esperemos que nunca pase” el proyecto, afirmó.

Si Kast gana el balotaje del 14 de diciembre, se convertirá en el presidente más a la derecha del espectro político en Chile desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990, que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.

