El candidato a la Presidencia de Chile por el Partido Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, en Santiago, el 9 de diciembre de 2025. (Elvis González / EFE)
José Antonio Kast apoya indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos en Chile
El favorito para convertirse en el presidente electo de el próximo domingo, , dijo el martes que apoya reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de (1973-1990), en el último debate con la izquierdista .

Legisladores de derecha impulsan en el Congreso un proyecto de ley para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 80 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a agentes presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.

MIRA AQUÍ: "Kast tiene la primera opción": por qué las encuestas y los expertos ven casi imposible una remontada de Jara en el balotaje de Chile

El ultraderechista Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%. Aunque perdió la elección del 16 de noviembre frente a Jara, una militante comunista moderada que representa a la coalición de centro-izquierda, ha recabado el apoyo de varios otros candidatos de derecha para el balotaje del próximo domingo.

El exdiputado de 59 años aseguró que algunos agentes condenados “están bien presos”, pero se mostró abierto a revisar algunos casos.

Si “un joven de 18 años estaba cumpliendo el servicio y estaba de guardia (...) ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Me parece que ahí uno pudiera revisarlo”, afirmó.

Ella es una comunista crítica del ala ortodoxa de su partido y él un ultraderechista con la mira puesta en los migrantes indocumentados. Jeannette Jara y José Antonio Kast disputarán en un balotaje la presidencia de Chile el 14 de diciembre. (AFP)

Pero para ellos es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel”, añadió en referencia a la izquierda. “Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata”.

Kast es un férreo admirador de Pinochet, pero evitó referirse a posibles indultos durante la campaña. Jara, en tanto, descartó cualquier tipo de indulto en un eventual gobierno.

La iniciativa es interpretada desde el oficialismo como una estrategia para liberar a violadores de derechos humanos.

La extrema derecha busca sacar de las cárceles a criminales”, dijo el martes a la prensa la vocera de gobierno Camila Vallejo.

MÁS INFORMACIÓN: Chile: Kast no aclara si indultaría al criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff si gana el balotaje

La ministra indicó que promover “la liberación de los victimarios, solo por ser viejitos (...) es ofensivo, es escandaloso, es aberrante”.

Esperemos que nunca pase” el proyecto, afirmó.

Si Kast gana el balotaje del 14 de diciembre, se convertirá en el presidente más a la derecha del espectro político en Chile desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990, que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.

La comunista y candidata del oficialismo chileno Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast analizan este lunes 17 de noviembre los ajustados resultados de la primera vuelta y empiezan a buscar más apoyos para el balotaje del 14 de diciembre. (EFE)
Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

