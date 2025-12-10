José Antonio Kast apoya indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos en Chile

Escucha la noticia
José Antonio Kast apoya indultar a agentes del Estado que violaron los derechos humanos en ChileResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El favorito para convertirse en el presidente electo de Chile el próximo domingo, José Antonio Kast, dijo el martes que apoya reducir las penas para violadores de derechos humanos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en el último debate con la izquierdista Jeannette Jara.
Legisladores de derecha impulsan en el Congreso un proyecto de ley para permitir que presos con enfermedades terminales o mayores de 80 años cumplan sus penas fuera de la cárcel. Esto incluiría a agentes presos por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: “Kast tiene la primera opción”: por qué las encuestas y los expertos ven casi imposible una remontada de Jara en el balotaje de Chile
El ultraderechista Kast lidera los sondeos con una intención de voto de 55% a 60%. Aunque perdió la elección del 16 de noviembre frente a Jara, una militante comunista moderada que representa a la coalición de centro-izquierda, ha recabado el apoyo de varios otros candidatos de derecha para el balotaje del próximo domingo.
El exdiputado de 59 años aseguró que algunos agentes condenados “están bien presos”, pero se mostró abierto a revisar algunos casos.
Si “un joven de 18 años estaba cumpliendo el servicio y estaba de guardia (...) ¿Qué posibilidad tenía él de saber lo que estaba ocurriendo? Ninguna. Me parece que ahí uno pudiera revisarlo”, afirmó.
“Pero para ellos es un delincuente que hay que condenar y tiene que morir en la cárcel”, añadió en referencia a la izquierda. “Ahí creo que le falta algo de humanidad a la candidata”.
Kast es un férreo admirador de Pinochet, pero evitó referirse a posibles indultos durante la campaña. Jara, en tanto, descartó cualquier tipo de indulto en un eventual gobierno.
La iniciativa es interpretada desde el oficialismo como una estrategia para liberar a violadores de derechos humanos.
“La extrema derecha busca sacar de las cárceles a criminales”, dijo el martes a la prensa la vocera de gobierno Camila Vallejo.
MÁS INFORMACIÓN: Chile: Kast no aclara si indultaría al criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff si gana el balotaje
La ministra indicó que promover “la liberación de los victimarios, solo por ser viejitos (...) es ofensivo, es escandaloso, es aberrante”.
“Esperemos que nunca pase” el proyecto, afirmó.
Si Kast gana el balotaje del 14 de diciembre, se convertirá en el presidente más a la derecha del espectro político en Chile desde el final de la dictadura de Pinochet en 1990, que dejó más de 3.200 víctimas entre muertos y desaparecidos.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- La oposición en Venezuela destaca que el Nobel de la Paz a Machado reconoce a los caídos y perseguidos
- Diputados de Brasil aprueban ley para reducir pena de Jair Bolsonaro en sesión caótica
- Rusia afirma que las palabras de Donald Trump sobre Ucrania se alinean con su postura
- El político que cuestionó el triunfo de Maduro, fue acusado de “terrorismo” y murió en la cárcel más temida de Venezuela
- Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Nobel de la Paz EN VIVO, última hora de la histórica ceremonia en Oslo
Contenido sugerido
Contenido GEC