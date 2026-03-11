Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial, saluda en el Congreso Nacional en Valparaíso, el 11 de marzo de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial, saluda en el Congreso Nacional en Valparaíso, el 11 de marzo de 2026. (Foto de RODRIGO ARANGUA / AFP).
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia AFP

El abogado conservador José Antonio Kast asumió el miércoles la presidencia de Chile y se convirtió en el mandatario de derecha más radical en el país desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.