Las polémicas rebajas de pena aprobadas por el Gobierno de Chile a 56 condenados por abusos sexuales y pederastia están lastrando la imagen del presidente José Atonio Kast, cuya aprobación ha caído a mínimos menos de ocho meses después de su llegada al poder, según diversas encuestas publicadas en las últimas horas.

La popularidad de Kast, que este lunes aterrizó en Madrid para su primera visita oficial a España y Roma, cayó al 26 % en la encuesta Plaza Pública de Cadem publicada el domingo.

En tanto, la desaprobación del mandatario de extrema derecha, que fue elegido con el 58,1 % de los votos, escaló tres puntos con respecto a la medición anterior, hasta situarse en un 69 %, de acuerdo al mismo sondeo.

La encuesta Criteria, publicada también el domingo, reveló cifras parecidas: el respaldo al líder del Partido Republicano chileno cayó a la cifra récord del 25 %, mientras que el rechazo subió al 65 %.

La medición que arrojó el peor resultado para Kast fue Pulso Ciudadano, que el domingo situó su aprobación en el 22,1 % y su desaprobación en el 67,5 %.

Se trata de las peores cifras registradas por el gobernante desde que llegó al poder en marzo pasado con la promesa de reactivar la economía y solucionar con mano dura el aumento de la delincuencia y la migración irregular.

La polémica sobre la liberación y rebajas de pena es una de las crisis políticas más importantes desde que inició el mandato y tiene en el punto de mira desde hace semanas al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, a quien Kast se resiste a destituir, pese a las presiones de la oposición y de los sectores más moderados del Gobierno.

El ministro firmó entre marzo y septiembre varios decretos que autorizaban rebajas de pena por buen comportamiento a 56 violadores y pederastas, así como a al menos dos procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Rabat, a quien la oposición busca someter a un juicio político en el Parlamento, defiende que cumplió con la ley y que no tenía otra opción que firmar los decretos, ya que la Corte Suprema concede la rebaja de penas a los presos de manera automática, independientemente del criterio de Justicia.

Distintos fallos publicados en medios locales contradicen la versión de Rabat..

Criteria reveló el domingo que un 72 % está en contra de que el ministro permanezca en el cargo y solo el 17 % está de acuerdo con mantenerlo.

En Pulso Ciudadano, en tanto, el 74,2 % opinó que el presidente se equivocó y que debe pedirle la renuncia, mientras que el 13,3 % apoya que siga al frente de Justicia.

La imagen del Ejecutivo se ha visto afectada también por las malas cifras económicas, el desempleo más alto de los últimos cinco años y el aumento del precio de los combustibles.