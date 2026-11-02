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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, asiste a su discurso sobre el estado de la nación en Valparaíso, Chile, el 1 de junio de 2026. (Francesco DEGASPERI / AFP)
/ FRANCESCO DEGASPERI
Por Agencia EFE

Las polémicas rebajas de pena aprobadas por el Gobierno de Chile a 56 condenados por abusos sexuales y pederastia están lastrando la imagen del presidente José Atonio Kast, cuya aprobación ha caído a mínimos menos de ocho meses después de su llegada al poder, según diversas encuestas publicadas en las últimas horas.

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