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El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda mientras es trasladado en coche a la salida de la catedral metropolitana de Santiago el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda mientras es trasladado en coche a la salida de la catedral metropolitana de Santiago el 12 de marzo de 2026. (RODRIGO ARANGUA / AFP)
/ RODRIGO ARANGUA
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes en Buenos Aires que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela permitirá “restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con el país caribeño.

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