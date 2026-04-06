El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este lunes en Buenos Aires que la salida de Nicolás Maduro del Gobierno de Venezuela permitirá “restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables” con el país caribeño.

“La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas”, expresó el mandatario chileno.

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Kast ofreció una rueda de prensa en Buenos Aires tras reunirse con su homólogo Javier Milei, con motivo de su primer viaje oficial al exterior como presidente de Chile.

Afirmó que su Gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas” y confió en que los venezolanos y otros extranjeros sin papeles se irán del país de manera voluntaria.

“Esta narcodictadura se esforzó mucho, a mi juicio, en obligar a personas a salir de su patria. Eso con el tiempo se va a ir regularizando”, consideró Kast, quien también deseó que se puedan restablecer los vuelos entre Chile y Venezuela.

El mandatario también puntualizó que el esfuerzo que estaba más enfocado en países como Perú, Ecuador, Colombia, “por donde sería más rápido poder generar un corredor terrestre”, incluirá también a Venezuela “en la medida que se pueda restablecer una relación consular, diplomática” con ese país.

“Estamos dando una advertencia a las personas para que cumplan la ley. Nosotros no queremos generar una conmoción social, pero sí queremos que se vayan enfrentando las incivilidades en todo el territorio nacional y en cualquiera de las manifestaciones que se salgan del marco legal, incluido el tema de la inmigración irregular”, añadió.

Kast busca que los emigrantes sin papeles se vayan del país e inicien desde cero su solicitud de residencia, lo que dejaría a miles de personas en el desamparo porque no tienen seguridad de que puedan regresar.

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El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes 16 de marzo la construcción de barreras en la frontera con Perú, para frenar el ingreso desde ese país y Bolivia de migrantes irregulares, constató la AFP. (AFP)

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