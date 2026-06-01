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El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país este lunes, en Valparaíso (Chile). Foto: EFE /Adriana Thomasa
El presidente de Chile, José Antonio Kast, habla durante su primer discurso sobre el estado del país este lunes, en Valparaíso (Chile). Foto: EFE /Adriana Thomasa
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, aseguró este lunes ante el Parlamento que su política de austeridad, con la que busca ordenar las finanzas públicas y elevar el crecimiento económico, causará “dolor”, pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales.

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