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El presidente de Chile, José Antonio Kast, a su salida del palacio de Gobierno de Bolivia, en La Paz, el 16 de octubre de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, a su salida del palacio de Gobierno de Bolivia, en La Paz, el 16 de octubre de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
/ Luis Gandarillas
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, reconoció este jueves que hay una “emergencia laboral” en el país, donde hay casi un millón de personas desempleadas, pero aseguró que se están tomando medidas y “se ve la “luz al final de túnel”.

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