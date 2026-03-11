Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
EN VIVO | José Antonio Kast asume la presidencia de Chile en reemplazo de Gabriel Boric
Abogada de 43 años y representante de la región de Antofagasta, ubicada en el extremo norte del país, Núñez ha forjado una sólida carrera política en el Congreso chileno ejerciendo como diputada durante dos periodos (2013-2017 / 2018-2022) para luego ganar la senatorial por su distrito.
PAULINA NÚÑEZ ES ELEGIDA COMO NUEVA PRESIDENTA DEL SENADO CHILENO
La senadora Paulina Núñez, militante del conservador partido Renovación Nacional (RN) y cercana al expresidente Sebastián Piñera, fue elegida este miércoles como nueva presidenta del Senado, y será quien imponga este miércoles la banda presidencial al nuevo mandatario, José Antonio Kast.
El presidente de Chile, Gabriel Boric (c), sale del palacio de La Moneda este miércoles, en Santiago (Chile). Boric se despidió tras un mandato de cuatro años y puso rumbo a la sede del Parlamento, en la ciudad costera de Valparaíso, para la investidura de José Antonio Kast | Foto: EFE/ Elvis Gonzalez
José Antonio Kast es el noveno presidente de la democracia en Chile, y es el primero también en defender el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).
Se tiene previsto que esta misma tarde y ya de regreso a Santiago, Kast brindará un discurso en el Palacio de La Moneda, la sede del Gobierno chileno.
Según informa la agencia EFE, SE había especulado además con la participación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pero al final viajará el subsecretario Christopher Landau.
También confirmaron el boliviano Rodrigo Paz, el paraguayo Santiago Peña, el panameño José Raúl Mulino, el uruguayo Yamandú Orsi, el dominicano Luis Abinader, el costarricense Rodrigo Chaves y el hondureño Nasry Asfura.
Entre las autoridades asistentes se encuentran el rey Felipe VI de España, el argentino Javier Milei, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros.
Kast, de 60 años, sucederá al progresista Gabriel Boric en una ceremonia en la que estarán presentes distintos jefes de Estado y de Gobierno de América y Europa.
El derechista José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile, en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional, ubicado en la ciudad costera de Valparaíso.
