Kast expresa desacuerdo con el envío de ayuda a Cuba ordenado por el Gobierno chileno

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, del Partido Republicano, pronuncia un discurso al celebrar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones, el 14 de diciembre de 2025.(Foto de Eitan ABRAMOVICH / AFP).
/ EITAN ABRAMOVICH
Por Agencia EFE

El presidente electo de Chile, el conservador José Antonio Kast, expresó este lunes su desacuerdo con la decisión del Gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la aguda crisis que está atravesando la isla por las sanciones de Estados Unidos a los países que le suministren petróleo.

