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José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)
José Antonio Kast, líder del Partido Republicano de Chile, en una fotografía de archivo. (Foto: EFE/Rodrigo Jiménez)
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó este domingo al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y aseguró que el país suramericano “comienza una nueva etapa de libertad”.

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