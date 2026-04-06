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Fotografía muestra al mandatario de Argentina, Javier Milei, posando junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una reunión este lunes, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Presidencia de Argentina
Fotografía muestra al mandatario de Argentina, Javier Milei, posando junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una reunión este lunes, en Buenos Aires. Foto: EFE/ Presidencia de Argentina
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, inició este lunes su visita a Argentina con la cancelación, por mal tiempo, del acto en el que iba a entregar una ofrenda floral al monumento al Libertador General don José de San Martín en Buenos Aires, según informaron fuentes de la Cancillería argentina a EFE.

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