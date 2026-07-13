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Resumen

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El presidente de Chile, José Antonio Kast, en Santiago, el 9 de julio de 2026. (Adriana Thomasa / EFE)
El presidente de Chile, José Antonio Kast, en Santiago, el 9 de julio de 2026. (Adriana Thomasa / EFE)
/ ADRIANA THOMASA
Por Agencia EFE

La propuesta del Gobierno del conservador José Antonio Kast de presentar esta semana cambios a la ley de cuarenta horas de jornada laboral semanal, una emblemática reforma de la administración del progresista Gabriel Boric, enfrenta un rechazo liderado por dos ex ministras, entre ellas, la ex candidata presidencial Jeannette Jara.

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