El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda mientras se aleja en coche de la catedral metropolitana de Santiago el 12 de marzo de 2026. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP
Por Agencia AFP

El nuevo gobierno del ultraderechista José Antonio Kast ordenó este jueves una reducción de 3% en los gastos de todos los ministerios de Chile, en el marco de su anunciado plan de austeridad para bajar el déficit fiscal, informó el Ejecutivo.

