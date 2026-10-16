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Resumen

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Fotografía cedida por la Presidencia de Chile, del mandatario José Antonio Kast (i), a su arribo al aeropuerto de El Alto este viernes, en El Alto (Bolivia). (Foto: EFE/ Presidencia de Chile)
Fotografía cedida por la Presidencia de Chile, del mandatario José Antonio Kast (i), a su arribo al aeropuerto de El Alto este viernes, en El Alto (Bolivia). (Foto: EFE/ Presidencia de Chile)
Por Agencia EFE

El presidente de Chile, José Antonio Kast, llegó este viernes a Bolivia para sostener un encuentro con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en la primera visita de Estado de un gobernante chileno al país andino en 71 años, para fortalecer la cooperación mutua en áreas como comercio, integración vial y seguridad.

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