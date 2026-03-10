Escuchar
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

AME002. BRASILIA (BRASIL), 20/10/2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la ceremonia de entrega de credenciales de los nuevos embajadores ante el Gobierno brasileño este lunes, en el Palacio del Itamaraty en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges
Por Agencia EFE

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, canceló el viaje que tenía previsto a Chile para participar el miércoles en la investidura de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno, y será representado por su canciller, Mauro Vieira, informaron este martes a EFE fuentes oficiales.

