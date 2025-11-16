El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, saluda a sus seguidores durante un discurso tras la publicación de los resultados de las elecciones. (Foto de Marvin Recinos / AFP).
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, saluda a sus seguidores durante un discurso tras la publicación de los resultados de las elecciones.
José Antonio Kast recibe apoyo de Kaiser y Matthei: "Hay que reconstruir la patria"
“Requerimos unidad para avanzar en seguridad, en vivienda, en educación y en todos los temas que se han visto muy afectados por malas políticas de este gobierno”, dijo el candidato.

Francisco Sanz

Jeannette Jara: “Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo” en Chile


Kast ya tiene asegurado el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, por detrás del populista de derechas Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche.

“Queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast porque es super importante que no continúe este gobierno en el poder”, dijo la ya excandidata Matthei encima del escenario del comando de Kast, al que llegó para felicitarle en persona.

Minutos después hizo lo mismo el excandidato Kaiser, quien señaló que su formación lo apoyará “porque estamos respaldando a Chile”.

¿Quién es José Antonio Kast, el ultraderechista que quiere llegar al poder en Chile hablando solo de seguridad?


Kast expresó que de cara al balotaje “la unidad es fundamental” y aunque existan diferencias entre los tres partidos, “no tienen comparación con lo que vemos al frente” y que el objetivo común es “evitar la continuidad de un muy mal gobierno, quizá el peor de la historia democrática de Chile”, enfatizó.

Está por ver para quién pedirá el voto el populista de derecha Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche, pero que de momento solo ha dicho que .

Aún sin el apoyo de Parisi, los números de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre son favorables al ultraderechista.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Los candidatos a la Presidencia de Chile Jeannette Jara y José Antonio Kast luego de votar este domingo.
Los comicios se celebraron en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

La votación para elegir al próximo presidente de Chile, que sucederá al izquierdista Gabriel Boric, comenzó el domingo 16 de noviembre, con la lucha contra la delincuencia y la migración irregular al tope de la agenda. (AFP)

