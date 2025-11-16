José Antonio Kast recibe apoyo de Kaiser y Matthei: “Hay que reconstruir la patria”

fv

“Requerimos unidad para avanzar en seguridad, en vivienda, en educación y en todos los temas que se han visto muy afectados por malas políticas de este gobierno”, dijo el candidato.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Kast ya tiene asegurado el apoyo de los candidatos de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, y de la extrema derecha más radical, Johannes Kaiser, quienes quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, por detrás del populista de derechas Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche.

“Queremos llamar a todas las personas que votaron por nosotros que por favor apoyen en segunda vuelta al candidato Kast porque es super importante que no continúe este gobierno en el poder”, dijo la ya excandidata Matthei encima del escenario del comando de Kast, al que llegó para felicitarle en persona.

Minutos después hizo lo mismo el excandidato Kaiser, quien señaló que su formación lo apoyará “porque estamos respaldando a Chile”.

Kast expresó que de cara al balotaje “la unidad es fundamental” y aunque existan diferencias entre los tres partidos, “no tienen comparación con lo que vemos al frente” y que el objetivo común es “evitar la continuidad de un muy mal gobierno, quizá el peor de la historia democrática de Chile”, enfatizó.

Está por ver para quién pedirá el voto el populista de derecha Franco Parisi, quien quedó en tercer lugar y fue la sorpresa de la noche, pero que de momento solo ha dicho que Kast y Jara “se lo tienen que ganar a pulso”.

Aún sin el apoyo de Parisi, los números de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre son favorables al ultraderechista.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

Los candidatos a la Presidencia de Chile Jeannette Jara y José Antonio Kast luego de votar este domingo. (EFE/ Elvis González/ Ailen Diaz). / Elvis González/ Ailen Diaz

Los comicios se celebraron en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión de Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.