Candidato presidencial de Chile Johannes Kaiser. Foto: Raul BRAVO / AFP
Kaiser compromete apoyo a Kast para la segunda vuelta de diciembre en Chile
Kaiser compromete apoyo a Kast para la segunda vuelta de diciembre en Chile

El líder del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, comprometió este domingo el apoyo de su formación al ultraderechista José Antonio Kast para la , donde deberá enfrentar a la candidata única del progresismo, Jeannette Jara, que obtuvo 26,5 % en la primera posición de la primera vuelta.

“Reconocemos en esta instancia, con la hidalguía que corresponde, la victoria de José Antonio Kast, que acaba de pasar a la siguiente ronda. Nosotros cumplimos, como Partido Nacional Libertario somos un partido de palabra, y lo vamos a respalda en segunda vuelta”, dijo Kaiser en un punto de prensa.

“Hace seis meses no teníamos nada, apenas habíamos reunido las firmas del partido, pero hoy tendremos bancada, senadores y diputados, somos una fuerza que llegó para quedarse en la política nacional y vamos a velar porque nuestros principios se cumplan”, afirmó el líder del PNL.

Según los últimos sondeos publicados antes de la veda, Kaiser se situó al final de la recta de campaña como una de las opciones más competitivas, y pese a no cumplirse las proyecciones más favorables, su partido lee los resultados como una “victoria”.

“Este es uno de los mejores resultados políticos que ha obtenido una nueva formación en la historia de nuestra República (...) no los vamos a decepcionar, el PNL va a seguir ocupando los espacios que legítimamente se ha ganado en el ecosistema político de nuestro país”, destacó Kaiser.

Los comicios se celebran en un contexto de gran fatiga electoral tras las sucesivas elecciones celebradas desde las masivas protestas de 2019 y por el descontento por la gestión del presidente Gabriel Boric, cuya aprobación ronda el 30 % y quien abandonará La Moneda el próximo marzo.

Desde 2006, el poder se ha alternado entre izquierda y derecha y ningún presidente le ha entregado la banda presidencial a un sucesor del mismo signo político.

La votación para elegir al próximo presidente de Chile, que sucederá al izquierdista Gabriel Boric, comenzó el domingo 16 de noviembre, con la lucha contra la delincuencia y la migración irregular al tope de la agenda. (AFP)

