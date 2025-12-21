Kast viajará a Ecuador para reunirse con Noboa en su segundo viaje como presidente electo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viajará este lunes a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, en su segunda visita internacional tras proclamarse ganador de las elecciones.

La Oficina del Presidente Electo (OPE) informó en un comunicado este domingo que Kast se encontrará el martes con Noboa en Quito “para conversar sobre la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países”.

Además, el presidente electo y su delegación sostendrán diversos encuentros con autoridades y empresarios “para fortalecer la relación bilateral entre Chile y Ecuador”, señala la breve nota.

Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región”.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, presidente electo ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Desde que ganó los comicios del 14 de diciembre, este es el segundo viaje internacional de Kast, en una clara señal a sus aliados en la región.

El martes pasado estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que “nunca antes se ha visto”, dijo.

Durante su visita, el futuro mandatario explicó que está “en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos”.

La OPE señaló en su nota que, “en orden a fortalecer la coordinación regional”, durante el mes de enero Kast también viajará a Perú para reunirse con el presidente José Jeri.

Con un 58,1 % de los votos, Kast ganó hace una semana las elecciones presidenciales contra la izquierdista Jeannette Jara, que quedó con el 41,8 % de los apoyos.

Además, se impuso en todas las regiones del país, incluso los bastiones tradicionales de la centro-izquierda.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.