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Resumen

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El ministro de Economía y Finanzas Publicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, hablando en La Paz, Bolivia, el 19 de julio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
El ministro de Economía y Finanzas Publicas de Bolivia, José Gabriel Espinoza, hablando en La Paz, Bolivia, el 19 de julio de 2026. (Luis Gandarillas / EFE)
Por Agencia EFE

La Asamblea Legislativa de Bolivia censuró este martes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno para hacer frente a la crisis económica del país, una decisión que podría obligar al presidente, Rodrigo Paz, a destituirlo.

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