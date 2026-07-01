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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. (J.J.Guillen / EFE)
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa sobre el préstamo a la compañía aérea Plus Ultra. (J.J.Guillen / EFE)
Por Agencia EFE

El Senado de Bolivia aprobó este miércoles la creación de una comisión que investigará la presunta influencia que ejerció el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el país a favor de una empresa peruana, Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros.

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