El expresidente de Uruguay, José Mujica, quien días atrás anunció que tiene un tumor en el esófago, contó este miércoles que recibió propuestas para tratarse en países del exterior, aunque remarcó que confía en los médicos uruguayos.

Así lo dijo a la prensa local durante su participación en un asado que celebró con amigos en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

“Agradecido a la gente que me ha llamado, infinita. De Uruguay y del exterior. Y lo que me han ofrecido: Brasil, Argentina, Estados Unidos. A todos, mi agradecimiento”, dijo el expresidente.

En concordancia con eso, añadió que no irá “ni a la esquina” y que confía en los médicos de su país.

“Yo voy a seguir mi vida normal todo lo que pueda y cuando no pueda más veremos lo que hacemos. Me han hecho un chequeo de todos lados. El asunto está localizado y es un tipo de variante celular que es muy atacable por radiación. Es casi seguro que el tratamiento que me van a imponer va a ser radiación”, puntualizó.

Asimismo, quien gobernó Uruguay en el período 2010-2015 habló de su su buena suerte y recordó que tiene “balazos a patadas” y una enfermedad inmunológica, por lo que está “viviendo gratis”.

“Qué me voy a quejar. Cuando me toque, que me toque”, apuntó Mujica, quien detalló que debe comer alimentos blandos y bromeó que terminará licuando el asado y la ensalada para ingerirlo como una bebida.

“Soy desagradecido. Yo tendría que creer en Dios. Tendría que creer porque estoy vivo de milagro, por eso tengo que gritarle gracias a la vida. Y voy a empinar el vaso de la vida hasta el último minuto”, concluyó.

Mujica anunció la existencia del quiste el lunes en una rueda de prensa. “Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años”, declaró ese día.

Agregó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea “obvias dificultades” para técnicas de quimioterapia o de cirugías.

“Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia”, cerró.