El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica recibió este jueves las máximas condecoraciones de Colombia y Brasil por parte de sus presidentes, Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, ambos en Uruguay.

En un jardín de su casa a las afueras de Montevideo, el exmandatario (2010-15) recibió de Petro la Cruz de Boyacá, y de Lula la Cruz del Sur, las máximas condecoraciones de sus países.

Acompañado por su esposa Lucía y en plena recuperación de un cáncer de esófago, Mujica, de 89 años, lució durante algunos instantes la banda azul que tiene una cruz con el rostro de Simón Bolívar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, posa con el expresidente de Uruguay, José Mujica, luego de condecorarlo con la Cruz de Boyacá, en Montevideo, Uruguay, el 5 de diciembre de 2024. (Foto de Sofía Torres / EFE) / Sofía Torres

Petro ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el expresidente uruguayo, emblema de la izquierda latinoamericana.

El primer izquierdista en el poder de Colombia conformó la guerrilla del M-19 en su juventud y se identifica con Mujica, quien hizo parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

“Ambos terminamos dejando armas porque entendimos que la paz era lo más importante y lo más revolucionario de una sociedad”, dijo Petro al mencionar la incorporación de ambos a la vida política democrática.

Cuando era presidente, Mujica apoyó el proceso de paz que supuso el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.

Lula, que se encuentra en Montevideo para asistir a la cumbre del Mercosur jueves y viernes, fue también hasta la casa de Mujica para otorgarle la Orden Nacional de la Cruz del Sur.

Es un reconocimiento por “su incansable lucha”, escribió Lula en X. “Un ejemplo para todos nosotros”, agregó, junto a un video del momento en que le colocó el collar con la medalla a Mujica, mientras lo abrazó y besó visiblemente emocionado.

“Puedo decirles que de todos los presidentes que he conocido, de los que he sido amigo y a los que he invitado durante muchos años, Pepe Mujica es la persona más extraordinaria que conocí”, declaró Lula en el jardín de la vivienda del expresidente.

“No soy hombre de premios ni de medalla. Soy un hombre del pueblo, que hice lo que he podido con mi pueblo y nada más”, dijo Mujica.