Mujica renuncia a su banca en el Senado por su "cansancio de largo viaje" Sin embargo, en su carta también ratificó que no abandonará la política. “Mientras mi cuerpo me funcione no puedo renunciar a la solidaridad y la lucha de ideas”

