El senador Manuel José Ossandón, miembro del partido Renovación Nacional (RN), que representa la derecha conservadora tradicional de Chile, fue elegido este miércoles nuevo presidente del Senado, apenas dos semanas después de la renuncia a ese mismo cargo de la diputada del Partido Comunista Karol Cariola, presionada por su presunta implicación en un caso de supuesto tráfico de influencias.

La elección de Ossandón tampoco estuvo exenta de polémica y disputas políticas, ya que una parte importante de su propio partido prefirió votar por el senador Felipe Kast, miembro del pequeño partido conservador Evopoli.

Ossandón recibió 28 votos frente a los 21 que recolectó Kast, en una votación en la que el también influyente senador de RN, Francisco Chahuán, se abstuvo después de cuestionar que no se pudiera llegar a un acuerdo al interior de Chile Vamos, la coalición de derecha que se opone al Gobierno.

La vicepresidencia de la Cámara Alta quedó a cargo del senador Ricardo Lagos Weber (del centrista PPD), quien recibió 26 votos a favor, superando a Iván Moreira (del ultraconservador UDI) que contó con 23 respaldos.

En sus primeras palabras tras ganar la votación, Ossandón afirmó con ironía: “Después de haber escuchado algunos comentarios, quiero decirle a la bancada de mi derecha que le agradezco el apoyo, pero se equivocaron porque votaron por uno de derecha”.

“Tenemos que cuidar el Senado. Esta ha sido siempre una institución clave para la democracia, para el equilibrio republicano, para el desarrollo del país. En momentos difíciles, ha sabido estar a la altura. Fue aquí donde se lograron acuerdos fundamentales, como la reforma previsional, o el Acuerdo por la Paz tras el estallido social (Protestas de 2019)”, agregó.

“En esos momentos, demostramos que cuando Chile más lo necesita, podemos ponernos de acuerdo”, recalcó, parafraseando al presidente de la República, Gabriel Boric.

“No perdamos la perspectiva: lo más importante no somos nosotros, lo más importante es la gente. A ellos nos debemos. No legislemos desde la trinchera, legislemos desde la empatía. Desde la conciencia de que hay millones de personas esperando que hagamos bien nuestro trabajo”, aseveró.

“Mi compromiso con ustedes es que avancemos hacia un Senado que sea sustentable en el tiempo, con una estructura sólida, moderna, que represente a todos y que esté alineado con la realidad que vive el país. Los invito a que lo hagamos juntos porque ustedes son los verdaderos protagonistas. Esto se hace con los funcionarios y no contra los funcionarios”, zanjó.