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Resumen

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Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde muestra al exministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio(EFE/ @DanielNoboaOk).
Fotografía difundida en la cuenta oficial en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, donde muestra al exministro correísta José Serrano, investigado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio(EFE/ @DanielNoboaOk).
/ @DanielNoboaOk
Por Roger Zuzunaga Ruiz

José Serrano pasó de ser uno de los hombres de mayor confianza de Rafael Correa y una de las figuras más poderosas del correísmo a quedar bajo prisión preventiva en Ecuador por una acusación que lo vincula con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. ¿Por qué Estados Unidos lo deportó y qué elementos tiene la Fiscalía para ligarlo con el crimen?

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