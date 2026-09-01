Hace más de una década, Serrano conoció el poder desde sus lugares más altos en Ecuador: fue ministro del Interior de Correa (entre el 2011 y el 2016) y presidió la Asamblea Nacional en el 2017. El sábado, llegó a su país tras ser deportado por Estados Unidos, donde estaba detenido por el servicio de inmigración desde el año pasado.

Tras su arribo, Serrano, de 55 años, fue internado de inmediato en la prisión de máxima seguridad El Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena y construida por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Este penal está inspirado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, la conocida megacárcel de Nayib Bukele que alberga a pandilleros.

El viernes, Noboa había anticipado que Serrano sería trasladado El Encuentro. También publicó fotos del detenido vestido con traje naranja, esposado de pies y manos y siendo tomado del cuello por un policía enmascarado.

Imagen de José Serrano publicada por el presidente de Ecuador Daniel Noboa. (EFE/ @DanielNoboaOk).

Serrano residía en Estados Unidos desde el 2021. Fue detenido el 7 de agosto del 2025 por presuntamente excederse del tiempo permitido para permanecer legalmente en el país. El político dijo en ese momento que tenía en trámite una solicitud de asilo político. Pero finalmente fue deportado.

El pasado 8 de agosto, la Fiscalía de Ecuador acusó a siete personas, entre ellos Serrano, un exlegislador correísta, un empresario y varios miembros de la banda criminal Los Lobos, de ser los autores intelectuales del magnicidio del periodista y candidato Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto del 2023 en plena campaña presidencial.

Fernando Villavicencio habla durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado en Quito, Ecuador. (EFE/ STR).

El exministro de Correa siempre ha negado estar detrás del crimen de Villavicencio.

Serrano publicó el martes un mensaje en X donde denunció que teme por su vida y su integridad física y afirmó sufrir condiciones que considera inhumanas en la cárcel. Aseguró que no fue extraditado por el caso Villavicencio, sino deportado de EE.UU. por un procedimiento migratorio, y cuestionó que el presidente Noboa hubiera anunciado su destino penitenciario antes de su llegada a Ecuador.

Serrano también denunció falta de agua potable y artículos básicos, restricciones para recibir atención médica y medicamentos, malos tratos y supuestas agresiones físicas. Además, afirmó que es obligado a arrodillarse para fotografías que, según le dijeron, serían enviadas al presidente Noboa.

Finalmente, indicó que las autoridades ya fueron informadas y que, si algo le ocurre, “nadie podrá decir que no fue advertido”.

¿Detras del crimen de Fernando Villavicencio?

La estructura criminal que estaría ligada al asesinato de Fernando Villavicencio.

La Fiscalía de Ecuador acusó a Serrano de ser presunto autor mediato en el asesinato de Fernando Villavicencio y sostuvo que tiene testimonios, chats, pericias y otros elementos que lo vinculan con la estructura que habría planificado el crimen. Además, presuntamente entregó información “sensible” a Los Lobos sobre los movimientos del candidato.

El periodista ecuatoriano Paúl Romero, especializado en investigación, seguridad, defensa y política, dijo a El Comercio que el regreso de Serrano a Ecuador adquiere una dimensión más delicada por el Caso Villavicencio.

Romero sostuvo que la investigación fiscal ha identificado conversaciones y otros elementos que apuntarían a una supuesta coordinación para seguir los movimientos de Villavicencio.

Según el periodista, la hipótesis de los investigadores es que Serrano habría utilizado contactos dentro de la policía y un supuesto sistema de inteligencia paralelo para obtener información sobre Villavicencio y entregarla a la estructura criminal que ejecutó el asesinato.

Además, Romero recordó que, cuando Serrano era ministro del Interior, ordenó el allanamiento del domicilio de Villavicencio, quien en aquella época investigaba al entonces funcionario por contratos y presuntas actividades de espionaje.

“Serrano sabe mucho”

Una imagen de José Serrano publicada por el presidente Daniel Noboa.

Para Romero, la importancia política de la detención de Serrano trasciende el Caso Villavicencio. Explicó que el exministro habría acumulado durante sus años de poder información sobre distintos sectores del Estado, la política y el crimen organizado. Por ello, una eventual colaboración con la Fiscalía podría tener repercusiones más amplias.

“Serrano sabe mucho, muchísimo de casi todos los sectores”, dijo Romero, quien remarcó que fue una de las figuras más poderosas del correísmo y que su influencia se explica, en buena medida, por el largo período que permaneció al frente del ministerio del Interior durante el gobierno de Correa.

Detalló que acumuló información privilegiada debido al control que ejercía sobre los sistemas de inteligencia y sobre la Policía Nacional. Además, estuvo directamente involucrado en la política de pacificación que el gobierno de Correa impulsó con grupos delincuenciales. Esa posición lo convirtió en un hombre con un amplio conocimiento de las estructuras políticas, policiales y criminales del Ecuador, precisó el periodista.

El poder de Serrano

El exministro ecuatoriano José Serrano, habla durante una conferencia de prensa, en Quito, Ecuador, el 17 de diciembre de 2017. (Juan Ruiz / AFP) / JUAN RUIZ

La trayectoria de Serrano también estuvo marcada por la ruptura entre Rafael Correa y su sucesor, Lenín Moreno. El exministro terminó respaldando a Moreno y llegó a presidir la Asamblea Nacional, después de haber sido el asambleísta más votado del país.

Sin embargo, Romero dijo que su carrera política perdió fuerza tras las disputas internas y, una vez terminado el gobierno de Moreno, se fue a Estados Unidos.

Pese a su ruptura pública con Correa, Romero consideró que la relación entre ambos nunca llegó a romperse completamente. “Los dos saben mucho: Serrano sabe mucho de Correa y Correa sabe mucho de Serrano”, afirmó.

Romero dijo que ese conocimiento mutuo explicaría la distancia prudente que ambos han mantenido públicamente. Serrano, además, fue uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Luisa González, la candidata del correísmo que perdió frente a Daniel Noboa.

El abogado y analista político Mauricio Alarcón-Salvador dijo a El Comercio que el caso de Serrano es una muestra de que el poder político puede ser tanto inmenso como efímero.

Explicó que durante años fue una figura prácticamente intocable tanto dentro del correísmo como durante el posterior gobierno de Moreno.

Alarcón-Salvador cuestionó el papel que Serrano desempeñó durante sus años de poder y afirmó que utilizó los sistemas de inteligencia y la estructura del Estado para perseguir a opositores.

“Es un personaje oscuro de nuestra historia política que hoy ha dejado en evidencia, insisto, que el poder es efímero”, señaló el analista.

Alarcón-Salvador consideró que la situación actual de Serrano plantea una paradoja. El exministro ha denunciado supuestas vulneraciones a sus derechos y condiciones que considera incompatibles con las garantías que debe recibir cualquier detenido. Para el analista, existe el riesgo de que Serrano termine convirtiéndose en víctima de un sistema de poder que, según sus detractores, él mismo contribuyó a construir y utilizar cuando estuvo al frente del Estado.

Sobre las consecuencias de su encarcelamiento, Alarcón-Salvador manifestó que existe un impacto político significativo y que el gobierno de Noboa buscará capitalizar la presencia de Serrano en Ecuador. Sin embargo, advirtió que debe hacerse una precisión: Serrano no regresó al país por una gestión del gobierno ecuatoriano, sino que fue deportado desde Estados Unidos por un procedimiento migratorio.