El diputado oficialista Juan José Jauregui fue denunciado por la presunta comisión de “abuso sexual y beneficios en razón del cargo”, informó este miércoles el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima.

En declaraciones a medios, Lima dijo que “se llevará adelante el proceso penal” que consideró “preocupa” al Gobierno y al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), además, afirmó que está prevista una reunión con la víctima y que el caso de debe “llevar” con “mucha responsabilidad”.

Jauregui, quien es el actual presidente de la Comisión de Constitución del Parlamento, rechazó antes los medios las acusaciones que surgieron luego de que se filtrara un audio y dijo que los mensajes “fueron manipulados”.

“No he sido parte de ninguno de los actos que se pretenden denunciar (...) todo lo señalado con relación a los mensajes y al audio es absolutamente falso, no reconozco esto. Simplemente son indicios que están siendo manipulados”, manifestó el parlamentario.

El diputado afirmó que “existe una mano negra” detrás de estas denuncias y apuntó a algunos colegas por apelar a “armas innobles para dañar la dignidad de las personas”.

Por su parte, Ludwing Ledezma, abogado de la denunciante, explicó a los medios que Jauregui “ha tenido contacto con muchas mujeres”, quienes se le acercaron para pedirle trabajo y que a cambio les pidió favores sexuales.

El jurista también se refirió al audio que se difundió en los medios y en el que supuestamente el parlamentario habla con una mujer haciendo referencia a los servicios sexuales dos menores de 16 y 17 años.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, admitió que recibió otra denuncia en contra de Jauregui por lo que remitió el caso “a las instancias pertinentes”.

Asimismo, la senadora de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos indicó que el diputado “tiene que renunciar a su cargo” para afrontar el proceso, ya que “no es un escándalo sexual de cualquier persona”.

“Esto no se trata de una guerra sucia, de un montaje del caso, se trata de un parlamentario que ha pedido tener sexo con menores de edad”, remarcó la senadora.

Aún no se conoce si la Cámara de Diputados tomará alguna determinación como una suspensión del legislador, ya que la Comisión de Ética, que debería tratar estos asuntos, está incompleta y con cargos no designados.

En el Parlamento se colocaron algunos carteles y letreros en los que se señala que “no se aceptan pedófilos, violadores y golpeadores de mujeres”.