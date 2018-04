Juan Manuel Santos condena asesinato de periodistas ecuatorianos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, condenó este viernes en Lima, en el marco de la Cumbre de las Américas, el asesinato de dos periodistas y el conductor de un diario de Ecuador, quienes habían sido secuestrados el 26 de marzo por guerrilleros disidentes de las FARC.

"Espero nuevamente condenar este hecho deplorable, este asesinato de estos tres ciudadanos ecuatorianos. He estado en permanente comunicación con el presidente (ecuatoriano) Lenin Moreno, le he dicho y le he reiterado que tiene todo el apoyo y toda la solidaridad y toda la colaboración para que los responsables de este crimen sean llevados a la justicia", dijo Juan Manuel Santos a los periodistas.

Los responsables de los asesinatos son "bandas de criminales dedicadas al narcotráfico. Las FARC ya dejó de existir, ya no existe", indicó.

"Ya comenzamos las operaciones del lado colombiano, como ya empezaron del lado ecuatoriano. Este hecho se produjo en el Ecuador. El alias Guacho (el jefe del grupo armado que capturó al equipo de prensa) es un ciudadano ecuatoriano, pero sabemos que solo colaborando con las fuerzas armadas ecuatorianas vamos a poner a buen recaudo a este criminal", agregó Juan Manuel Santos.

El presidente Moreno confirmó el viernes el asesinato en cautiverio de los dos periodistas y el chofer del diario El Comercio y anunció acciones "militares" en la frontera con Colombia, donde fueron secuestrados.

El gobierno ecuatoriano acusó del crimen del reportero Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60) a disidentes implicados en el narcotráfico que operan en territorio limítrofe.

"Nosotros hemos aprendido con un costo muy alto a luchar con estas organizaciones criminales, sabemos hacerlo", dijo Juan Manuel Santos tras participar en un panel en la III Cumbre Empresarial de las Américas, previa al cónclave presidencial, junto al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto.

Juan Manuel Santos insistió en que "estos hechos ocurrieron en el Ecuador, fueron secuestrados en el Ecuador por un individuo de nacionalidad ecuatoriana".

"Por supuesto nosotros estamos colaborando con el Ecuador en todo lo que el Ecuador estime necesario para perseguir, capturar o dar de baja (eliminar) a estos responsables", agregó el mandatario colombiano, quien selló en 2016 un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que llevó a su desmovilización y transformación en partido político.



Fuente: AFP